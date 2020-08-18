Гостаможня Азербайджана разрабатывает единый электронный портал

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана увеличит количество электронных услуг и предпримет важные шаги для поддержки стартап-деятельности, сообщает Trend cо ссылкой на начальника Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета (ГТК) Тамкина Халилова.

По его словам, для дальнейшего расширения применения информационных технологий в организации таможенного дела проводится комплексная работа, разрабатываются новые проекты и приложения. Основная цель - повышение качества услуг, обеспечение комфорта граждан.

Халилов отметил, что в настоящее время специалистами комитета ведется работа по созданию единого портала всех электронных услуг, предоставляемых ГТК.

На сегодня ГТК предоставляет 18 услуг посредством двух электронных порталов - e-gov.az и c2b.customs.gov.az.

После того, как начнет функционировать портал ГТК, все услуги будут доступны из единого пространства с целью обеспечения удобства пользователей. Кроме того, планируется довести количество электронных услуг до 33. Новый портал охватывает электронные услуги для физических лиц, участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), банков и компаний-перевозчиков.

Создание нового портала также является важным шагом в направлении целей, поставленных главой государства в области поддержки инновационного развития, в том числе стартап-деятельности. Так, новый портал будет включать в себя набор электронных решений для поддержки стартаперов. Для поддержки стартап-проектов здесь предусмотрен раздел "открытые данные", где через API стартапы или предприятия получат возможность напрямую интегрировать электронные услуги ГТК в свои электронные ресурсы. Портал также интегрирован в систему"ASAN Login".

Еще одно новшество будет связано с реализацией мобильного приложения Smart Customs. Электронная услуга по приему документа для декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Азербайджана, будет добавлена в мобильное приложение Smart Customs. Таким образом, будет обеспечено декларирование через мобильное приложение товаров, ввозимых в страну физическими лицами, таможенным органом.

(Автор: Эльдар Джанашвили)