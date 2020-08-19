В Минюсте США хотят повременить с антимонопольным иском к Google

Министерство юстиции США считает пока преждевременным предъявлять иск Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в американском Минюсте.

По их данным, ведомство уже год проводит проверку работы Google, накопив солидный объем компромата. Однако ряд юристов, участвующих в проверке, не уверены, что этих документов будет достаточно, чтобы доказать вину компании и выиграть дело в суде. Поэтому они предлагают повременить, собрать больше информации и начинать тяжбу после завершения лета. Некоторые сотрудники Минюста опасаются, что форсирование событий по приказу министра юстиции - генерального прокурора Уильяма Барра негативно отразится на качестве проверки и снизит шансы на то, чтобы свести шансы в суде в свою пользу.

Согласно публикации, проверка особенно тяжело идет в сегменте рекламного бизнеса Google. Он затрагивает множество компаний сектора и крайне сложную структуру отношений и договоров. С юридической точки зрения, это направление проверки регулярно натыкается на подводные камни, которые не позволяют сделать однозначное заключение о виновности компании. Источники издания не исключают, что Минюсту придется предъявлять Google не один, а два или больше исков в разные сроки. Конечное решение будет принимать только Барр.

В конце июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США провел слушания, посвященные специфике работы Amazon, Facebook, Apple и Google. Как заявил председатель указанного подкомитета Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), руководители данных компаний, отвечая на вопросы конгрессменов, признали, что допускают те действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили законодатели в Палате представителей Конгресса США.