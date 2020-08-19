«Лаборатория Касперского» отмечает резкий скачок DDoS-атак

По данным «Лаборатории Касперского», с апреля по июнь количество DDоS-атак во всём мире увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главными мишенями стали образовательные и государственные учреждения, при этом число атак на первый сектор сократилось во второй половине июня, что может быть связано с началом школьных и студенческих каникул.

Пики активности киберзлоумышлеников пришлись на 1 апреля (в этот день зафиксировано 287 атак) и 9 апреля (298 атак). Также дважды — 13 и 16 мая — количество атак превышало рекордные значения за два прошлых квартала.

Эксперты отмечают, что такая высокая динамика противоречит общей тенденции: как правило, наибольший объём DDoS-атак фиксируют зимой, то есть в сезон высокой активности бизнеса, а весной и летом, наоборот, наблюдается спад. Например, количество атак во втором квартале 2019 года снизилось на 39% по сравнению с показателями первого квартала 2019 года, а в 2018 году разница между этими двумя кварталами составила 34%. Этот же год стал исключением из правил: во втором квартале 2020 среднее число атак выросло по сравнению с январём-мартом на 30%.

«Рост количества DDoS-атак объясняется экономическими, общественными причинами и снижением этого показателя в 2018 году. Перемещение в онлайн-режим привычных нам процессов, в том числе рабочих, способствовало появлению новых потенциальных мишеней для злоумышленников. На данный момент у нас нет оснований предполагать, что третий квартал в этом плане пройдет менее напряженно», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» советует принять следующие меры для защиты от DDoS-атак:

убедитесь, что корпоративные веб-сайты и IT-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика;

используйте специализированное защитное решение, такое как Kaspersky DDoS Protection. Это решение предоставляет защиту от всех типов DDoS-атак вне зависимости от их сложности, интенсивности и продолжительности.

Полный отчёт о DDoS-атаках во втором квартале 2020 года можно прочитать по ссылке: https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q2-2020/97701/.