Facebook заплатит французскому правительству более €100 млн

Компания Facebook заплатит французскому государству дополнительно €106 млн за минувшее десятилетие в качестве налога на предприятия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Мы серьезно относимся к нашим налоговым обязательствам, мы платим налоги на тех рынках, где работаем, и тесно сотрудничаем с местными налоговыми органами", - отметили в компании.

Как уточняется, речь идет о дополнительных налогах за 2009-2018 годы. Агентство также указывает, что французский налоговый орган не комментирует эту ситуацию, ссылаясь на налоговую тайну.