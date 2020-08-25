Apple хочет в конце августа открыть часть магазинов в США

Американская корпорация Apple планирует в конце августа возобновить работу части своих магазинов на территории США, которые были повторно закрыты несколько недель назад ввиду нового всплеска случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, руководство Apple пока прорабатывает эти планы неофициально. Речь идет о небольшом количестве магазинов в США, которые корпорация планирует открыть в конце текущего месяца. Эти предприятия торговли будут функционировать только в конкретно условленное для каждого покупателя время.

Apple в марте из-за пандемии закрыла все 270 магазинов в США. Корпорация приступила к открытию торговых точек в мае, но позднее была вынуждена снова закрыть более 120 из них.

Технологическая компания зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию. По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка составила $59,7 млрд, а чистая прибыль - $11,3 млрд. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в 2019 финансовом году. Тогда выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль - $10 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.