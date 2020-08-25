В японских компаниях столкнулись с утечкой паролей сотрудников для удаленной работы

Почти 40 японских компаний в последние месяцы столкнулись с несанкционированным доступом к их серверам, приведшим к утечке данных, включая пароли сотрудников, необходимые для удаленной работы. Об этом во вторник сообщила деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что с утечкой паролей столкнулись 38 компаний, включая крупные Hitachi Chemical и Sumitomo Forestry. В правительственном центре кибернетической безопасности уверены, что теперь эти компании могут столкнуться с дальнейшей потерей конфиденциальных данных, а их сервера могут подвергнуться заражению вирусами, и призывают корпорации в срочном порядке принять соответствующие меры.

По данным газеты, большинство пострадавших компаний принадлежат сферам фармацевтики, энергетики и автомобилестроения.