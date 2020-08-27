Facebook расследует попытки собрать в Кеноше добровольцев с оружием через соцсеть

Администрация Facebook проводит проверки в связи с имевшими место в соцсети попытками организовать в Кеноше (штат Висконсин) силы добровольцев с оружием для защиты во время беспорядков. Об этом сообщил в среду интернет-портал The Verge, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, в Facebook была создана группа, которая призывала "защитить город с оружием в руках" от участников беспорядков. Утром в среду в группе было около 3 000 участников. Позже она была удалена за нарушения правил соцсети. Как отметили представители Facebook, в настоящее время проводится расследование.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.