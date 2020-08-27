Глава Google исключил возможность покупки TikTok

Американская компания Google не намерена приобретать соцсеть TikTok. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил директор Google Сундар Пичаи, его слова приводит агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, Пичаи принял участие в радиопередаче Pivot Schooled. На вопрос, есть ли у компании указанные планы, он ответил: "Нет, у нас их нет". Пичаи подтвердил, что TikTok пользуется облачными сервисами Google.

Как отмечает агентство, холдинг Alphabet, в который входит Google, ранее рассматривал возможность приобретения доли в TikTok, но позже отказался от этого.

Как сообщила в среду газета The New York Times, китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить $20-50 млрд.