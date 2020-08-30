Wildberries зафиксировала рост спроса на товары для организации удаленной работы в августе

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на товары для организации домашних офисов для удаленной работы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последний месяц лета жители нашей страны активно приобретают на Wildberries оргтехнику и электронику для работы из дома. Так, с 1 по 27 августа 2020 года по отношению к аналогичному периоду июля продажи ноутбуков выросли на 35%, мониторов - на 63%, принтеров - на 65%. Продажи компьютерных кресел - на 94%", - отмечают в компании.

Популярность домашних многофункциональных устройств, сочетающих в себе функции принтера, сканера и копира, увеличилась на 30%.

"Чтобы не останавливать рабочие процессы даже во время поездок за город, россияне приобретали усилители Wi-Fi-сигнала и источники бесперебойного питания, продажи которых в августе к июлю выросли на 33% и 40% соответственно", - отмечает площадка.

Помимо оргтехники, россияне также приобретали подставки для ноутбуков (+19%), с помощью которых можно работать, даже лежа на диване.

Высоким спросом у покупателей площадки также пользовались и аксессуары для компьютеров и сопутствующие товары: коврики для компьютерных мышей (+22%), клавиатуры (+13%), жесткие диски (+29%) и Wi-Fi-адаптеры (+12%). Для организации видеоконференций на Wildberries выбирали веб-камеры (+41%).

"Еще одна статья расходов работников домашних офисов - это мебель. Россияне активно приобретали на Wildberries столы (+30%), стулья (+66%), настольные лампы (+41%)", - говорится в сообщении.