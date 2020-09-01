Facebook намерена отключить возможность делиться новостями в Австралии из-за нового закона

Компания Facebook заявила о готовности лишить пользователей в Австралии возможности делиться международными и местными новостями на своих страницах в одноименной социальной сети, если обязательный кодекс для участников медиарынка страны вступит в силу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предполагая, что проект кодекса [регулирующего отношения участников медиарынка страны] станет законом, мы с сожалением отключим возможность делиться местными и международными новостями для всех пользователей Facebook и Instagram в Австралии. Это единственный способ защититься от закона, который <…> в перспективе навредит развитию австралийского сектора новостей и средств массовой информации", - указано в заявлении исполнительного директора Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилла Истона, опубликованном на сайте компании в понедельник вечером.

Истон также уточнил, что Facebook понимает и разделяет усилия австралийского правительства, поддерживающего местные медиакомпании, но вынужден в сложившейся ситуации защищать себя. "Мы оказались перед выбором: либо полностью отказаться от новостей, либо принять систему, которая позволит СМИ направлять столько контента, сколько они хотят, по цене без четких ограничений. К сожалению, ни один бизнес не может работать таким образом", - сообщается в заявлении.

В Facebook отмечают, что принятое решение не повлияет на основные продукты и услуги компании в Австралии и коснется только новостей, а компания продолжит работать с правительствами и регулирующими органами страны над разрешением противоречий.

Ранее технологическая корпорация Google заявила, что предложенное властями Австралии законодательное регулирование медиарынка страны несправедливо и его принятие скажется на качестве услуг, предлагаемых местным пользователям. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей, выступившая с инициативой принятия кодекса, в ответ обвинила Google в дезинформации и отметила, что новое законодательство лишь восстановит справедливость на медиарынке страны, уравняв права и возможности его участников.

Кодекс поведения для всех участников медиарынка страны был предложен австралийской государственной комиссией по защите конкуренции и прав потребителей 31 июля. Ожидается, что после принятия документа, запланированного на конец 2020 года, технологические компании Facebook и Google будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ, а также предоставлять им данные об активности пользователей и их предпочтениях. В правительстве страны отметили, что данный документ устранит "критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами" и создаст механизмы для быстрого и эффективного разрешения противоречий.