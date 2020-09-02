NVIDIA презентовала новые видеокарты для геймеров

NVIDIA представила новую серию видеокарт GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В линейку вошли три графических процессора. Новые видеокарты «обеспечивают исключительную производительность в играх, стриминге и при обработке графики и видео», указано в сообщении разработчика.

Так, флагманом линейки стала видеокарта GeForce RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти, способная обеспечить геймерам комфортную игру с FPS 60 в качестве 8К. Она поступит в продажу 24 сентября.

Также в линейку вошла GeForce RTX 3080, оснащенная 10 ГБ памяти GDDR6X и способная выдавать 60 кадров в секунду в разрешении 4K. Приобрести ее можно будет с 17 сентября.

Третьей в серии стала GeForce RTX 3070, имеющая 8 ГБ памяти GDDR6. Она подойдет для игр в 4K и 1440p. Видеокарта поступит в продажу в октябре.