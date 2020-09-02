WSJ: консультации о продаже TikTok осложнились из-за вопросов о передаче технологий

ИКТ 2 сентября 2020 06:41 (UTC+04:00)
WSJ: консультации о продаже TikTok осложнились из-за вопросов о передаче технологий

Консультации о продаже соцсети TikTok осложнились, поскольку появилась неясность относительно того, является ли законной передача ключевых технологических разработок, которые лежат в ее основе. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание ранее отмечало, что китайская компания ByteDance может вскоре объявить о достижении договоренностей относительно продажи всей соцсети или ее части какой-либо из американских корпораций. Ключевыми претендентами на покупку TikTok являются сейчас компании Microsoft и Oracle.

По словам источников издания, консультации осложнились из-за того, что власти Китая в конце августа ужесточили ограничения на экспорт технологий, касающихся искусственного интеллекта. До этого считалось, что сделка по продаже части TikTok будет предполагать передачу покупателям ее "ключевых алгоритмов". Они, в частности, касаются подбора видеозаписей, которые показываются пользователям на основе их предпочтений.

Как отмечается в материале, "теперь обе стороны пытаются выяснить, следует ли из правил, что власти Китая должны одобрить передачу алгоритмов". Они также пытаются понять, какой точки зрения придерживается по этому вопросу Пекин. "Связанные с этим сложности снизили вероятность того, что сделка может быть достигнута скоро", - говорится в публикации. В ней подчеркивается, что ByteDance намерена в полной мере выполнить требования китайской стороны.

По данным газеты, американские компании, участвующие в консультациях, считают указанные алгоритмы чрезвычайно ценным активом. Один из источников исключил возможность заключения сделки без передачи этих разработок. Другие источники допустили, что транзакция все равно возможна.

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

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