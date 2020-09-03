Успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде (ФОТО)

Прошедшие подготовку при поддержке Azercell школьники удостоены бронзовой медали.

Azercell Telekom, неустанно поддерживающей развитие образования в стране, на этот раз оказал большую поддержку азербайджанским школьникам, которые успешно выступили на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO), проведенной 14-21 августа в виртуальном формате.

Ученик XI класса лицея с физико-математическим уклоном при министерстве образования Азербайджанской Республики Мурад Эйнизаде и ученик X класса Гянджинской городской общеобразовательной школы номер 15 имени М. Азизбекова Азиз Гусейнов завоевали на этом престижном соревновании бронзовую медаль.

Отметим, что подготовка школьников к международной олимпиаде по информатике проходила при непосредственном участии компании Azercell. М.Эйнизаде и А. Гусейнов в период подготовки к Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике участвовали в организованных при поддержке Azercell тренингах.

APIO, считающаяся наиболее престижным международным соревнованием среди молодежи в области компьютерных наук, проводится с 2007 года. В этом году в соревновании принимали участие более 200 школьников из 33 стран. Конкурс в формате Международной Олимпиады по Информатике на этот раз был организован правительством Индонезии в режиме онлайн. В соревновании APIO принимали участие представители стран с западного Азиатско-Тихоокеанского региона.

Azercell Telecom всегда отличающийся своими инициативами, направленными на развитие молодежи, уже не первый год поддерживает также азербайджанских школьников участвующих в другом престижном соревновании – Международной Олимпиаде по Информатике. В прошлом году Azercell выступая в качестве Цифрового Спонсора 31-ой Международной Олимпиады по Информатике, проводимой в Баку, обеспечил участников мобильным интернетом. Компания с 2017 года совместно с министерством образования организовывает специальные тренинги для школьников, готовящихся к участию в международных олимпиадах по информатике, помогает им развивать свой научный потенциал.

Отметим, что Azercell поддерживает развитие молодого поколения в стране, повышение знаний и навыков школьников и студентов в различных областях, а также инициативы по подготовке в стране кадров в области информации и коммуникации, компьютерной инженерии.

Azercell и в будущем продолжит работу над проектами по выявлению талантливых школьников в области информатики, их поддержке и по развитию образования в области информационных технологий в целом.