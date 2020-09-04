Минюст США хочет предъявить антимонопольный иск к Google в конце сентября

Министерство юстиции США планирует предъявить иск к Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства уже в этом месяце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в американском Минюсте.

По их данным, министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр не внял доводам нескольких десятков юристов ведомства, которые не хотели форсировать события и предлагали дать им больше времени, чтобы собрать достаточно компромата на Google. Некоторые из этих юристов отказались ставить подпись под проектом исковой жалобы, другие взяли самоотвод от ведения этого дела летом. Сотрудники Минюста не уверены, что собранных документов будет достаточно, чтобы доказать вину компании и выиграть дело в суде.

Барр, по сведениям издания, поставил подчиненным задачу подготовить иск против Google к завершению сентября. Министр юстиции ознакомился с доводами юристов и счел их неубедительными, оставив прежний срок в силе. Газета полагает, что Барр в данном случае руководствуется не служебными, а политическими соображениями. Громкое дело против монополиста в сфере поисковых систем обеспечит президенту США Дональду Трампу и его администрации дополнительные очки в преддверии выборов в США 3 ноября, говорится в публикации.

В конце июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США провел слушания, посвященные специфике работы компаний Amazon, Facebook, Apple и Google. Как заявил председатель указанного подкомитета Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), руководители данных компаний, отвечая на вопросы конгрессменов, признали, что допускают действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.