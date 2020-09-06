Власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем

Власти США приняли решение ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, поскольку считают, что другие страны представляют для них все большую опасность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на официального представителя американской администрации.

Как следует из распространенного в пятницу меморандума Белого дома, в США космические системы и поддерживающая их инфраструктура, включая программное обеспечение, "должны разрабатываться и управляться с учетом рисков в области кибербезопасности". В документе подчеркивается, что операторам космических систем следует предусмотреть защиту от несанкционированного доступа к их важнейшим функциям.

Представитель администрации США пояснил, что данные меры приняты в свете роста угрозы со стороны других государств. Он добавил, что "эти угрозы разнообразны и многогранны", но не уточнил, в чем именно они заключаются. Они, по словам чиновника, "возникают регулярно, что вызывает опасения".

Сотрудник администрации США заострил внимание на том, что ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором отмечалась разработка Китаем систем, предназначенных для создания неполадок в работе спутников и осуществления кибератак. Как подчеркнул данный представитель, в связи с этим "активное сотрудничество между государством и частным сектором играет ключевую роль".