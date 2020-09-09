Apple предъявила компании Epic Games встречные обвинения в нарушении контракта

Американская корпорация Apple предъявила встречные претензии компании Epic Games, разработавшей видеоигру Fortnite, обвинив ее в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению корпорации, иск Epic Games является "не чем иным, как спором из-за денег". "Хотя Epic позиционирует себя в качестве современного Робина Гуда, на деле она является многомиллиардным предприятием, которое просто хочет ничего не платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store. Epic требует особого с собой обращения и кричит о возмездии, однако это никак не соответствует вопиющему нарушению ею контрактных обязательств и ее манере ведения бизнеса", - утверждается в документе.

Apple обвиняет Epic Games в том, что она "загребает миллиарды, взимая комиссию с продаж разработчиков игры и взимая с каждого потребителя $99,99" за средства оплаты внутри игры. По оценке корпорации, благодаря ее инвестициям магазин App Store превратился в платформу, насчитывающую 27 млн приложений, которыми пользуются около 1 млрд человек в 175 странах. При поддержке Apple видеоигра Fortnite "за два коротких года стала невероятно успешным приложением операционной системы iOS со 130 млн загрузок пользователями в 174 странах, на чем Epic заработала свыше половины миллиарда долларов", отмечается в документе.

28 сентября состоится заседание суда по вопросу, следует ли Apple восстановить в каталоге своего магазина видеоигру Fortnite до завершения рассмотрения иска Epic Games. 14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка.

Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).