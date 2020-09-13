В Иране готовятся к пятому поколению интернета 5G

Внедрение пятого поколения мобильной вязи в Иране рассматривается Министерством связи и информационных технологий, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Иран быстро движется к коммуникационным технологиям пятого поколения, которые в настоящее время доступны лишь в некоторых странах.

Запуск и разработка пятого поколения мобильной вязи в стране дает возможность обеспечить очень высокую пропускную способность, уменьшить задержку при доступе к сети, достичь более высоких скоростей и большей емкости, а также поддержать новые технологии.

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения.