ByteDance отказала Microsoft в покупке американского сегмента TikTok

Китайская компания ByteDance отказалась продавать корпорации Microsoft американский сегмент социальной сети TikTok. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте Microsoft, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ByteDance сегодня уведомила нас о том, что они не продадут Microsoft американский сегмент TikTok, - указали в корпорации. - Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы [США] в сфере безопасности оказались бы под защитой".

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что ByteDance не намерена продавать какой-либо из американских компаний алгоритм приложения TikTok. По данным источника издания, ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей о своем решении.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории Соединенных Штатов. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа TikTok будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями о том, что руководство соцсети занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.