В Азербайджане стартовал проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - При техническом операторстве Центра информационного подсчета министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МСТВТ) в городе Шамахы стартовал пилотный проект с использованием самых современных новшеств в сфере безналичной оплаты пассажироперевозок, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Так, в некоторых городских автобусах установлена новая система, позволяющая платить за проезд посредством банковских карт и с мобильных устройств. Ее также можно интегрировать в систему оплаты всех средств общественного транспорта.

Карту можно получить в филиалах ОАО "Azər-Türk Bank", филиалах и отделениях ООО "Азерпочт". Также в городе будет создана возможность приобрести ее в специальных терминалах. Функционал карты не ограничен опцией оплаты в общественном транспорте. Ею можно оплачивать коммунальные услуги, покупки в магазинах и др.

Для этого проекта разработано мобильное приложение на азербайджанском, русском и английском языках, с помощью которого можно будет получить информацию об исторических объектах и достопримечательностях Шамахы, установить маршруты. Для этого достаточно навести камеру, открываемую с помощью мобильного приложения на карту Prepaid".