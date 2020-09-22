Galaxy Tab S7 – удобство компьютера на мобильном устройстве

Если вы ищите удобный девайс для работы и дома, то новые Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ созданы именно для вас. Не смотря на размеры диагонали – 11 и 12,4 дюйма соответственно, планшет удобно носить с собой или пользоваться, лежа на диване. Необходимо отметить, что Super AMOLED экран здесь действительно большой и занимает более 80% передней части корпуса, что позволит Вам как работать с документами, так и насладиться любимым фильмом. Корпус девайса выполнен из анодированного алюминия, здесь благодаря специальной обработки, улучшаются свойства металла и создается очень прочный невидимый защитный слой. Планшет доступен в трех цветах: черном, серебряном и фирменном цвете этого года - бронзовом. На корпусе имеется 4 динамика, по два на каждом торце, два микрофона (в левой и верхней части), кнопка включения/выключения, регулятор громкости, а также разъем для карт памяти. Так, что кроме установленных 128/256 ГБ, можно расширить память до 1 ТБ при помощи microSD. Оба планшета работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+ и оснащены 6/8 ГБ оперативной памяти. Планшет обычно покупают на долгий срок, поэтому в данном случае мощности в девайсах вам хватит на несколько лет в перед, даже для очень требовательных «игрушек».

Необходимо отметить, что у экрана не только внушительные размеры, но и начинка. Так, частота 120 Гц, обеспечивает мягкую прокрутку и сверхплавную передачу изображения. Цветопередача, одинакова при любых условиях освещения и на ярком солнце, и при кромешной темноте. Здесь также присутствует автоматическая регулировка вредного для глаз «синего» цвета. А прямо на экране расположена 8 МП фронтальная камера. Основной объектив же здесь сдвоенный: ультраширокоугольный на 5 ПМ, светосилой F2.2 и широкоугольный на 13МП со светосилой F2.0. Камера поддерживает съемку видео в разрешении 4К.

Рядом с модулем камеры расположена специальная магнитная полоска под стилус S-Pen. Сам стилус, также «научился» делать много нового, им можно писать, рисовать, чертить диаграммы, задавать команды с помощью жестов. Так внутри S Pen расположен небольшой гироскоп, а также Bluetooth, которые позволяют чертить в воздухе различные команды, например, дистанционно управлять камерой или презентацией. Улучшилась и скорость реакции стилуса во время письма от руки, теперь это 9 мс. В целом, вся «экосистема» S Pen включающая множество улучшенных функций, а также обновленных приложений, теперь работает еще лучше. Например, планшет спокойно распознает рукописный текст на множестве языков, позволяет создавать заметки в любом виде: текст, аудио запись, рисунок и т.д. Созданные заметки возможно дальше использовать в любом формате в том числе PDF или MS Word, а также поделиться в мессенджерах или отправить по почте. Теперь при помощи S Pen, можно пользоваться режимом «Выделить и сохранить”, который позволяет выделить любой кусочек на экране и сохранить его как графический файл или GIF-анимацию. А самое главное, планшет поможет, распознать текст на выделенном элементе и перевести на любой язык. Кроме обновленного приложения “Samsung Notes”, появилось много новых интересных программ, например раскраски. Теперь вы сможете не только расслабиться за любимым делом, но также подглядеть как это сделали другие.

Для работы на планшете с большим комфортом, производитель предлагает специальный чехол-клавиатуру. Аксессуар крепко магнитится к планшету и теперь, между клавишами больше пространства, а тачпад, вовсе стал «очень большим». Благодаря откидывающейся конструкции и углу наклона на 165° планшет с клавиатурой надёжно стоит на столе, а работать на нем очень удобно. Также здесь присутствует возможность транслировать экран планшета на телевизоры Samsung либо на Windows-компьютер, при помощи функции Smart View.

Дополнительную информацию о планшетах Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.