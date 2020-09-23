Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

ИКТ 23 сентября 2020 23:59 (UTC+04:00)
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Греции и других европейских странах, также в США, Великобритании, Индии.

По данным сервиса, большинство пользователей (63%) жалуются на работу сайта, 23% испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, еще около 13% не могут войти в свою учетную запись.

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