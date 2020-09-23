Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Греции и других европейских странах, также в США, Великобритании, Индии.
По данным сервиса, большинство пользователей (63%) жалуются на работу сайта, 23% испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, еще около 13% не могут войти в свою учетную запись.
Made in Azerbaijan в жизни известной российской писательницы: Черными буквами на белых страницах (ФОТО)
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями
Эмин Агаларов: Единственное решение нагорно-карабахского конфликта – это освобождение всех азербайджанских территорий от армянской оккупации
В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
Агентство инноваций Азербайджана повышает качество деятельности инкубационных и инновационных центров
Председатель организации удин поблагодарил Азербайджан за условия, созданные в стране для энтических меньшинств
RAEX: Структурные реформы в государственном секторе экономики поддержат экономическое развитие Узбекистана
Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство — спикер Милли Меджлиса (ФОТО/ВИДЕО)
Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов
«СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде
Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность — болгарский депутат Европарламента
Болгарский евродепутат: Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в поселке Балаханы (ФОТО)