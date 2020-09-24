Гостаможня Азербайджана презентовала новый проект для электронной торговли

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) состоялась презентация проекта "Упрощенная декларация - электронная торговля", сообщает Trend со ссылкой на ГТК.

По данным комитета, в мероприятии приняли участие руководители соответствующих структур Государственного таможенного комитета. Начальник Секретариата Комитета Анар Сулейманов, проинформировав о проекте отметил, что в рамках шагов, предпринятых Президентом Ильхамом Алиевым в целях устойчивого и динамичного развития экономики страны, улучшения бизнес-среды, расширения транзитных и логистических возможностей, а также с целью легкой и быстрой реализации международной торговли, в таможенной системе проводятся реформы.

Было отмечено, что наряду с усовершенствованием таможенного законодательства, ускорением пограничных процессов, кадровыми и структурными реформами и реконструкцией инфраструктуры, призывы Всемирной таможенной организации актуализировали реализацию представленного проекта.

По словам Сулейманова, проект "Упрощенная декларация - электронная торговля" также сыграет важную роль в преодолении "теневой экономики" и положительно повлияет на повышение уровня обслуживания.

Отметим, что новый проект создаст условия для более прозрачной и быстрой реализации электронной торговли, повысит уровень обслуживания, обеспечит прозрачность операций и обеспечит эффективное использование имеющихся ресурсов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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