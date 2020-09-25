«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности

По итогам работы общедоступного бесплатного курса «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», реализованного «Лабораторией Касперского» и Area9 Lyceum в рамках программы Kaspersky Security Awareness, выяснилось, что значительное количество сотрудников переоценивают свои компетенции в области кибербезопасности. Более трети проходивших обучение пользователей (34%) принимали неверные решения. Причём в 90% случаев они не сомневались в правильности выбранных ответов. Это было выявлено с помощью адаптивной методики курса*, в котором учащихся при ответе на вопросы просили оценить степень своей уверенности в знаниях.

В результате больше всего ошибок было допущено в категории вопросов, связанных с безопасным использованием интернет-браузеров (45%), преимуществами применения виртуальных машин (60%), а также корпоративных IT-ресурсов для работы из дома (52%), в частности почты, облачных хранилищ и т.д. Кроме того, затруднение вызвал вопрос о том, как правильно обновлять ПО: с ним не справилась половина участников, хотя практически все, кто допустил ошибку (92%), думали, что у них есть необходимый для этого навык.

«Компаниям важно повышать цифровую грамотность своих сотрудников, в частности проводить тестирования на уровень таких знаний и специализированные тренинги. Ведь бывает так, что сотрудник не видит ничего особенного в рискованных с точки зрения информационной безопасности действиях. Он может хранить корпоративную информацию на личных ресурсах и при этом не обращаться к системному администратору за рекомендациями на эту тему. Подобное поведение — это «неосознанная некомпетентность», которая достаточно быстро становится привычкой и даже приводит к киберинцидентам внутри организаций», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Узнать больше о платформах «Лаборатории Касперского» для повышения цифровой грамотности сотрудников можно по ссылке https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/security-awareness.

*Анонимизированные данные получены на основе результатов тестирования участников общедоступного онлайн-курса «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», разработанного “Лабораторией Касперского” и Area9 Lyceum, одной из ведущих компаний в области адаптивного обучения. Бесплатный курс был запущен по всему миру в начале апреля 2020, чтобы помочь всем пользователям интернета повысить уровень цифровой грамотности и безопасно адаптироваться к удаленной работе.