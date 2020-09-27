В Азербайджане выросли доходы от услуг мобильной связи

БАКУ /Trend/ - В январе-августе этого года объем доходов от услуг мобильной связи в Азербайджане составил около 595 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период объем доходов от услуг мобильной связи по стране увеличился на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы сектора мобильной связи составили 42,1 процента от общего объема доходов телекоммуникационного рынка.

Также сообщается, что всего за восемь месяцев этого года предприятиями информации и связи было собрано 1,4 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость информационных и коммуникационных услуг выросла на 1,1 процента.

Отметим, что объем доходов операторов мобильной связи в Азербайджане за январь-июль 2020 года составил 517,3 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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