Минсвязи Азербайджана рекомендует интернет-ресурсам усилить меры безопасности

БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения, удрученная успехами азербайджанской армии в различных направлениях фронта, продолжает провокации против Азербайджана в кибер-пространстве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Посредством кибератак, Армения, пользуясь недостаточной безопасностью ряда информационных сайтов страны, пытается распространять ложную информацию провокационного характера.

В связи с этим министерство транспорта, связи и высоких технологий рекомендует всем частным интернет-русурсам, в частности, владельцам информационных сайтов, усилить соответствующие меры безопасности.

Министерство обращается к владельцам интернет-ресурсов с призывом сообщать о киберинцидентах на «горячую линию 1654» Службы электронной безопасности при министерстве, на сайт www.cert.az , либо на электронную почту - [email protected]

(Текст: Кямаля Сеидова.)