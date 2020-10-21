Microsoft вывела из строя более 90% оборудования сети ботов TrickBot

ИКТ 21 октября 2020 04:28 (UTC+04:00)
Microsoft вывела из строя более 90% оборудования сети ботов TrickBot

Американская корпорация Microsoft за неделю вывела из строя более 90% оборудования операторов сети ботов TrickBot, деятельность которой угрожала американскому избирательному процессу в преддверии ноябрьских президентских выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил из вице-президентов Microsoft Тома Берта.

"Мы вывели из строя большую часть их инфраструктуры", - информировал он. "Их способность находить цели и заражать их значительно снижена", - добавил Берт.

Берт признал, что доказательств взаимодействия TrickBot с властями иностранных государств не имеется. Тем не менее вице-президент Microsoft заявил о стремлении не дать ведомствам заинтересованного государства помочь сети восстановить функционал до завершения всеобщих выборов США 3 ноября.

Microsoft 12 октября сообщила о проведении масштабной операции против сети ботов TrickBot в тесном сотрудничестве с "телекоммуникационными операторами по всему миру". Для этого потребовалась санкция суда южного округа штата Вирджиния. Согласно утверждению компании, злоумышленники с помощью TrickBot могли незаконно получать доступ к спискам избирателей или отчетам по итогам голосования и блокировать к ним доступ, тем самым "сея хаос и неопределенность".

Газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что Киберкомандование Вооруженных сил США провело превентивную операцию с целью временно вывести из строя TrickBot. По данным газеты, в сети, о которой идет речь, объединен по меньшей мере миллион зараженных вирусами компьютеров. При этом управляют этой сетью, как утверждало издание, "русскоговорящие преступники".

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