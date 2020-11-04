USAID способствует оцифровке складских и транспортных систем туркменской логистической компании

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает поддержку частной Туркменской логистической компании Shaylan Economic Society в полной оцифровке всех ее складских и транспортных систем, сообщил Trend пресс - секретарь посольства США в Туркменистане.

"ИТ-логистическая система позволит компании полностью оцифровать все свои складские и транспортные системы управления, с помощью чего она сможет предлагать оптимизированную логистику иностранным трейдерам", - добавил он.

Он отметил, что Shaylan Economic Society надеется увеличить годовой доход более чем на 30 процентов во второй половине 2021 года за счет новой системы. Как только внедрение программного обеспечения будет завершено к середине 2021 года, Shaylan планирует запустить совершенно новый сервис "сторонней логистики" для туркменского рынка.

Сторонняя логистика, обычно называемая 3PL, позволит другим игрокам рынка нанять 3PL-службу Shaylan для обслуживания своих дистрибьюторских, складских и исполнительских услуг, чтобы сами они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, отметил пресс-секретарь.

"Новая услуга будет предлагать интегрированные операции складирования и транспортировки, которые могут быть настроены и масштабированы в соответствии с потребностями каждого клиента. Что еще более важно, запуск интегрированных услуг по управлению цепочками поставок потенциально может увеличить экспорт туркменских производителей, поскольку успешный международный бизнес зависит не только от превосходного товарного предложения, но и от эффективных, гибких цепочек поставок", - подытожил он.

(Автор: Джейла Алиева.)

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