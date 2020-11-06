Специальный тариф для учителей от Bakcell

БАКУ/Trend/ - Bakcell стала мобильным партнером проекта «Поддержка виртуального образования», осуществляемого компанией ENGINET и ее партнерами при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики. Проект направлен на обеспечение высококачественного процесса виртуального обучения во время пандемии Covid-19 путем предоставления педагогам необходимых инструментов и технической помощи.

Компания Bakcell предложила специальный тариф для тысяч учителей, участвующих в проекте «Поддержка виртуального образования». Предложение включает в себя бесплатный мобильный номер, бесплатные звонки между коллегами, 1 ГБ интернет-трафика и 100 минут для звонков по всей стране всего за 5 манат в месяц.

Поддерживая этот и другие подобные проекты, Bakcell вносит значительный вклад в процесс цифровизации Азербайджана.

Чтобы воспользоваться этим предложением, учителям необходимо быть участниками проекта «Поддержка виртуального образования». Более подробную информацию можно получить на сайте www.birlink.az или по телефону "1199" (информационный центр ENGINET).

Кроме того, «BIRLink» (торговая марка компании ENGINET) предоставляет каждому участнику проекта 2 месяца бесплатного высокоскоростного широкополосного интернета и IPTV, вместе с бесплатным подключением и оборудованием. Преподаватели и ученики, зарегистрированные на платформе «Виртуальная школа», смогут бесплатно скачать программное обеспечение Microsoft Office 365. Работники сферы образования также получат скидки на участие в семинарах, проводимых Центром инновационных технологий в образовании (ITE), специальные скидки на электронику в магазинах «Smart Electronics» и многие другие дополнительные преимущества.

Уделяя особое внимание вопросам развития и образования детей, Bakcell каждый год способствует улучшению уровня образования и социального обеспечения сотен детей в рамках своей Программы корпоративной социальной ответственности.

В 2019 году, компания Bakcell подписала протокол о сотрудничестве с Министерством образования Азербайджанской Республики и компанией AzEduNet. Основной целью этого сотрудничества является обеспечение до 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к Интернету и сетевым услугам посредством Азербайджанской образовательной сети. В рамках соглашения, Bakcell предоставляет общеобразовательным учреждениям бесплатный ежемесячный интернет-трафик и мобильные модемы (Data-карты).

(Редактор: Наталья Кочнева)