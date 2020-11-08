Грузинское агентство по инновациям и технологиям реализует новый проект по развитию сектора ИКТ

БАКУ /Trend/ - Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA) продолжает вносить свой вклад в развитие сектора ИКТ страны, объявив о программе для 3 000 продвинутых IТ-специалистов востребованных профессий, обеспечивая их сертификацию и лицензирование.

Об этом Trend сообщили в GITA.

Как отметили в компании, обучение будет состоять из учебных курсов по ИКТ и другим дисциплинам, кульминацией которых станут экзамены для получения международного сертификата. По этой программе планируется обучить около 3 000 индивидуальных стажеров.

"Кроме того, будет начата пилотная фаза программы обучения ИКТ и подготовка 500 специалистов в области ИКТ по ​​30 различным темам. Обучение будет проводиться в режиме онлайн, и у всех студентов будет возможность сдать международный экзамен и получить международный сертификат. Оба процесса обучения и сертификационные экзамены финансируются правительством Грузии и будут доступны и бесплатно для всех граждан Грузии", - сказали в GITA.

По заявлению компании, цель программы - создать в стране сильную экосистему с конкурентоспособными человеческими ресурсами на международном рынке.

"Грузия начала создавать инновационную экосистему с 2014 года и имела четкий мандат в рамках четвертой промышленной революции: стимулировать инновации, современные технологии, способствовать коммерциализации; поддерживать инновационные стартапы и повышать их конкурентоспособность, способствовать сотрудничеству между представители ученых и бизнеса", - сказали в компании.

Согласно источнику, в настоящее время разрабатываются различные программы для использования имеющегося у Грузии кадрового резерва, особенно в сфере IТ, STEM, что делает страну более привлекательной.

"Помимо сильной системы формального образования, правительство стимулирует профессиональное образование для повышения квалификации рабочей силы, удовлетворения спроса со стороны частного сектора и обеспечения глобальной конкурентоспособности работников", - отмечает GITA.

Агентство по инновациям и технологиям Грузии было создано при министерстве экономики и устойчивого развития в качестве главного координатора и посредника инновационных процессов в стране. Проекту была обеспечена поддержка со стороны Группы Всемирного банка на сумму 23,5 миллиона долларов. Основная цель проекта - повышение инновационной активности микро-, малых и средних предприятий (ММСП), включая стартапы, и частных лиц в Грузии и их участие в цифровой экономике. GITA стремится подготовить предпринимательскую экосистему Грузии, чтобы она стала конкурентоспособной в регионе и за его пределами.

(Автор: Тамилла Мамедова)