С начала года «Лаборатория Касперского» обнаружила в Азербайджане почти 2845 скамерских ресурсов

C января по октябрь 2020 года эксперты «Лаборатории Касперского» выявили в Азербайджанском сегменте интернета 2845 скамерских ресурса, созданных мошенниками с целью выманить деньги пользователей. Решения «Лаборатории Касперского» заблокировали почти 84 346 тысяч попыток перехода азербайджанских пользователей на такие сайты.

Скам — это сообщения, в которых пользователям обычно обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить небольшую «комиссию» или «закрепительный платёж». Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достаётся злоумышленникам. В дополнение владелец карты рискует сохранностью своей платёжной информации, если вводил соответствующие данные.

«В 2020 году скам становится всё более актуальной угрозой для пользователей по всему миру: по прогнозам наших экспертов, количество таких ресурсов будет расти. Текущая эпидемиологическая ситуация вынуждает людей проводить много времени в интернете, и злоумышленники пользуются этим. Они адаптируют свои уловки под текущую новостную повестку и обманом убеждают пользователей добровольно перевести им деньги. В последнее время скамеры регулярно используют интерес к розыгрышам и акциям. Мы рекомендуем с подозрением относиться к любым предложениям, в которых до получения денег предварительно нужно совершить какой-либо перевод», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» напоминает о базовых правилах онлайн-безопасности:

не переходите по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах;

скептически относитесь к сообщениям о крупном выигрыше или выплате;

установите надёжное защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама, такое как Kaspersky Internet Security.

*Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за первые десять месяцев 2020 года.