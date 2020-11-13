В Казахстане рассматривается возможность создания ряда новых цифровых продуктов

БАКУ /Trend/ - В рамках Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы в Казахстане рассматривается возможность создания ряда цифровых продуктов, сообщили Trend в Национальном банке Казахстана.

В целом, по словам представителя банка, в стране наблюдается рост активности населения в использовании цифровых технологий.

Как отметили в нацбанке, "Цифровая" грамотность населения - один из факторов, обеспечивающих спрос на использование новых технологий и способствующий развитию цифровизации в стране.

"В рамках вышеуказанной Концепции запланированы мероприятия, направленные на повышение уровня информированности и компетенций населения по работе с финансовыми продуктами, в том числе в цифровом пространстве. Рассматривается возможность создания ряда цифровых продуктов по финансовой грамотности в целях обучения, планирования финансов, консультирования по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг", - сказали в банке.

Вместе с тем уточнил представитель, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, который является регулятором финансового сектора, функционирует Департамент защиты прав финансовых услуг. Данным департаментом на регулярной основе проводятся работы по повышению финансовый грамотности населения.

"На начало года в online-сервисах банков было зарегистрировано около 20 миллионов пользователей, в то время как по истечении шести месяцев количество онлайн-пользователей составило более 25 миллионов. При этом около 12 миллионов данных пользователей являются активными", - сказали в банке.

Таким образом, уточнили в банке, каждая вторая безналичная операция проведена населением в режиме онлайн.

"При этом, пользователями ежедневно проводятся безналичные операции на сумму​ около 60 миллиардов тенге (141,8 миллиона долларов), что превышает аналогичные статистические показатели 2019 года более чем в три раза", - сказали в банке.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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