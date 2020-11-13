В Азербайджане увеличилось число кибератак
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Созданы рабочие группы для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской агрессии
К оценке ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана будут привлечены международные и местные структуры - помощник Президента
Карабах станет настоящим раем, каким и был до оккупации - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов
По гражданскому населению и гражданским объектам Азербайджана выпущено свыше 30 тыс. снарядов - помощник Президента
В минобороны Турции проходит встреча с российской делегацией о создании миротворческого центра в Нагорном Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана распространила еще одну информацию о наемных террористах, воюющих на стороне Армении
Премьер-министр Беларуси обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества
Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Суговушан Тертерского района
В Туркменистане будет рассмотрена возможность сотрудничества для реализации энергетической дипломатии
Российская делегация прибыла в Анкару для обсуждения вопросов создания миротворческого центра в Нагорном Карабахе
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и Верховным представителем ЕС по иностранным делам
В Баку подвели итоги конкурса рисунков юных художников, посвящённого 25-летию нейтралитета Туркменистана (ФОТО)
Армяне увозят с собой даже оконные рамы - репортаж ВВС из освобожденного от оккупации Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО)
Стартовал международный творческий конкурс «Родная Шуша, ты освобождена! Родная Шуша, мы вернулись!»
Оператор кабельного ТВ Азербайджана подключит сеть широкополосного интернета на освобожденных территориях
Быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение российского вертолета Ми-24 – Песков
В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке обращения к Верховному главнокомандующему и народу