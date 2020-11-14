Samsung Electronics вошла в топ-5 рейтинга лучших мировых брендов 2020 года

ИКТ 14 ноября 2020 12:00 (UTC+04:00)
Samsung Electronics вошла в топ-5 рейтинга лучших мировых брендов 2020 года

Мировой технологический гигант – Samsung Electronics, вошел в топ-5 ежегодного списка «Лучшие мировые бренды» (Best Global Brands) от глобальной консалтинговой компании - Interbrand. Согласно опубликованной информации, компания заняла пятую строчку в этом списке, что на одну ступень выше по сравнению с прошлым годом. Так, стоимость бренда выросла на 2% по сравнению с 2019 годом и составила 62,3 млрд долларов США.

Благодаря стабильному росту, постоянному внедрению инноваций и широкой маркетинговой деятельности на мировой арене южнокорейская компания прошла огромный путь, и по сравнению с 43-й позицией в списке, впервые опубликованном в 2000 году, теперь занимает 5-е место. Так, Samsung постепенно продвигаясь в списке 100 самых дорогих брендов мира, вошла в топ-10 рейтинга в 2012-м и достигла 6-й позиции в 2017 году.

Interbrand оценивает стоимость бренда компаний на основе анализа множества факторов, включая финансовые показатели, влияние бренда на покупки и его конкурентоспособность. Таким образом, как отмечает компания, основными факторами, способствовавшими росту стоимости бренда Samsung являются:

- оперативное реагирование на COVID-19 посредством глобальных мероприятий по корпоративной социальной ответственности (КСО) и интегрированной глобальной кампании;

- регулярные премьеры инновационных продуктов;
- постоянные инвестиции в развитие передовых технологий.

Внося свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19, Samsung Electronics осуществила ряд пожертвований в разных странах, чтобы помочь мировому сообществу в это непростое время. Компания также успешно реализовала глобальную кампанию под лозунгом «Оставаясь дома, остаемся вместе» («Get through this together»), поддерживая акцию в социальных сетях, а также на наружных дисплеях на Таймс-сквер в Нью-Йорке, площади Пикадилли в Лондоне, Миланском соборе в Италии, в здании Entertainment Building в Гонконге, а также в России. В поддержку глобального призыва в Азербайджане Samsung подключилась к акции #оставайсядома, организовав широкомасштабную кампанию в социальных сетях, где всем желающим предлагалось интересно проводить время, оставаясь дома. Таким образом, вместе со знаменитостями был организован целый ряд инициатив на любой вкус. Так, не выходя из дома, можно было научиться вкусно готовить вместе со знаменитыми шеф-поварами, заняться фитнесом с личным тренером, посмотреть фильмы, обсудить интересные темы, а самое главное - выиграть призы от Samsung.

А на данный момент Samsung запустила специальную кампанию «Береги свое здоровье», предлагая умные технологии и современные решения в борьбе против микробов и бактерий на примере стиральной машины QDrive, парового шкафа AirDresser и ручного пылесоса POWERStick Jet.

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