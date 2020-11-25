Туркменская IT-компания создаст первую в стране онлайн-платформу Союза промышленников и предпринимателей
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Если не разработать международный проект, малоимущим людям будет сложно получить вакцину - вице-премьер Азербайджана
Письма главе государства: Ваше имя золотыми буквами вписано в славную историю Азербайджана, народ вовек не забудет Ваш подвиг и героизм
УВКБ ООН будет защищать лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате карабахского конфликта
Туркменская IT-компания создаст первую в стране онлайн-платформу Союза промышленников и предпринимателей
Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что подарил нам этот день- житель Кельбаджара (ВИДЕО)
За все время военных действий Турция отвечала на политическое давление, оказываемое на Азербайджан - посол
Обращение Гюнель Анаргызы к "великим гуманистам": Почему правда Азербайджана вызывает раздражение и неприятие, а от "армянской правды" все достают платки и утирают слезы?
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO
Специалисты Министерство энергетики Узбекистана изучает опыт Германии в сфере возобновляемой энергетики
Обеспокоенность некоторых стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не имеет никакого значения - Реджеп Тайип Эрдоган
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от оккупации (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод. Сейчас в Шуше нет воды
Президент Ильхам Алиев: Когда Пашинян выдвинул нам 7 условий, я сказал: у меня есть одно условие - убирайся вон
Ректор выразил протест, выборы нового президента BSUN и проведение конференции Совета ректоров BSUN в Ереване были отменены
Президент Ильхам Алиев: Армяне состряпали карты «Нагорно-Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали
Президент Ильхам Алиев: Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя
Президент Ильхам Алиев: Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику
Президент Ильхам Алиев: Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа к власти, то Азербайджан утратил бы государственность
Войдя в Кельбаджар, азербайджанская армия выполнила резолюцию СБ ООН 27-летней давности - Сахиба Гафарова
Итальянские компании заинтересованы в проведении восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана