Школьник из Гянджи завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатике!

БАКУ/Trend/ - Команда Азербайджана, поддерживаемая Azercell, демонстрирует очередные успехи.

XII Международный осенний турнир по информатике прошел в Шуменской области Болгарии. 403 участника из 17 стран проверили свои знания в онлайн-олимпиаде. С гордостью сообщаем, что наши школьники, в очередной раз участвующие в этом конкурсе, достигли высоких результатов. Так, Азиз Гусейнов, ученик 11 класса средней школы № 15 имени М.Азизбекова города Гянджа, который готовился к турниру при поддержке Azercell, вошел в число призеров конкурса и завоевал бронзовую медаль!

Напомним, что два месяца назад Азиз Гусейнов завоевал бронзовую медаль на 32-й Международной олимпиаде по информатике в Сингапуре (IOI 2020), а также на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике в Индонезии.

С 2017 года ООО «Azercell Telecom» оказывает поддержку Центру подготовки к международным олимпиадам по информатике. На сегодняшний день на занятиях, проводимых в центре, приняли участие более 300 учеников из разных регионов Азербайджана и столичных школ. Целью центра является выявление талантливых учащихся и повышение их достижений на международных предметных олимпиадах, в которых участвуют азербайджанские школьники. Известные ученые и ведущие преподаватели азербайджанских и зарубежных университетов, а также Национальной академии наук Азербайджана готовят школьников в центре по 5 предметам. Ежегодно азербайджанские школьники принимают участие примерно в 15 различных международных олимпиадах и соревнованиях.

Azercell всегда поддерживает проекты в области информационных технологий в нашей стране с целью обучения и подготовки высококвалифицированных кадров. Компания выступила «Цифровым спонсором талантов» на 31-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2019), проходившей в Баку в прошлом году. Ведущий оператор мобильной связи Azercell продолжит работу по выявлению талантливых школьников и студентов в области информатики и поддержит развитие их научного потенциала.