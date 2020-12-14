«Лаборатория Касперского»: благодаря удалённой работе люди стали смотреть больше фильмов и чаще играть в видеоигры (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - «Лаборатория Касперского» провела опрос* среди работающих на удалёнке сотрудников небольших компаний и выяснила, в чём для них заключается комфорт хоум-офисов. Так, респондентам нравится просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, трудиться на свежем воздухе и даже работать без одежды.

Переход к дистанционному формату взаимодействия, в том числе в компаниях малого и среднего бизнеса, был сопряжён с техническими сложностями и изменением ландшафта угроз: ростом теневых IT, атаками через протокол удалённого доступа (RDP) и т.д. По данным Всемирного экономического форума, оказавшись на удалёнке, люди также столкнулись с некоторыми психологическими проблемами, среди которых дисбаланс между работой и личной жизнью. Тем не менее, многие нашли в новом опыте положительные моменты, которые в будущем хотели бы сохранить.

По данным «Лаборатории Касперского», 48% сотрудников, работая из дома, предпочитают надевать удобную одежду, а 11% и вовсе обходятся без неё. Больше трети (36%) рады, что простились с поездками в офис и могут просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, а также прилечь в перерывах. Оценили возможность работать на балконе или свежем воздухе 27% опрошенных, а 16% полюбили обедать не в столовой. Кроме того, удалёнка дала сотрудникам больше возможностей для отдыха и развлечений: они стали смотреть больше фильмов в онлайн-кинотеатрах (23%) и чаще играть в видеоигры (18%). А 8% считают преимуществом дистанционной работы возможность реже принимать душ.

«Возможность удалённой работы принесла и свои плюсы, и минусы. Люди стали больше общаться с детьми и экономит, но, чтобы не потерять продуктивность, приходится реорганизовывать рабочие процессы. К сожалению, в этом году мы видели, как много технических ошибок могут допустить сотрудники из дома, а из-за этого риску подвергаются и их личные данные, и корпоративные. Мы напоминаем о необходимости заботиться о безопасности своих устройств и конфиденциальности, рекомендуем использовать надёжные защитные решения. При удалённом режиме работы все эти советы становятся особенно актуальны», – комментирует официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Для защиты сотрудников, работающих в дистанционном режиме, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям:

установить проверенное защитное ПО, например Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все рабочие устройства, включая мобильные;

вдохновлять людей на повышение цифровой грамотности и мотивировать их получать новые знания. В этом может помочь платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform;

напоминать сотрудникам, что категорически не рекомендуется передавать личную информацию через незащищённые каналы связи и открывать доступ к учётным записям третьим лицам;

рассказывать сотрудникам, как можно усилить защиту домашнего Wi-Fi. Поскольку на большинстве маршрутизаторов имя пользователя и пароль ставятся по умолчанию, злоумышленники легко могут их подобрать. Мы рекомендуем установить новый пароль и обновить прошивку роутера.

*Исследование «Работа после пандемии: как она будет устроена» проведено агентством Censuswide специально для «Лаборатории Касперского». В глобальном опросе приняли участие 8 тысяч сотрудников компаний, штат которых не превышает 250 человек. Данные приведены по миру. Подробнее с результатами можно ознакомиться здесь.