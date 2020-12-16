«Лаборатория Касперского»: в Азербайджане более чем в два раза выросло количество атак через протокол для удалённого доступа

БАКУ/Trend/ - «Лаборатория Касперского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчёта компании «Удалёнка — история года»*, в Азербайджане с января по ноябрь было зафиксировано 2,2 миллиона таких атак. Это в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Эксперты объясняют это массовым переходом сотрудников на удалённый режим работы: число подключений по RDP значительно увеличилось, чем и воспользовались злоумышленники. В феврале, то есть до введения строгого карантина, число атак через RDP составило 167 тысяч, а в марте, с усилением ограничительных мер, — уже 283 тысячи. В ноябре этот показатель был равен почти 200 тысячам.

Как правило, в ходе RDP-атаки злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль при помощи автоматизированных средств, а также баз распространённых и скомпрометированных паролей. В случае успеха они получают удалённый доступ к компьютеру, на который и нацелена атака.

Как видно из отчёта «Лаборатории Касперского», злоумышленники также активно эксплуатировали популярность мессенджеров и сервисов для видео- и конференцсвязи, под видом которых распространяли вредоносный софт. В 2020 году компания выявила почти 1,7 миллиона уникальных вредоносных файлов по всему миру, маскирующихся таким образом. Чаще всего эти файлы представляли собой загрузчики либо рекламное ПО — программы, которые наводняют устройство жертвы нежелательными объявлениями, а также могут собирать их личные данные для передачи третьим лицам.

«Раньше пользователи не прибегали к средствам для удалённого взаимодействия настолько часто, они не были достаточно осведомлены об онлайн-угрозах и в итоге оказались уязвимы. То же самое можно сказать и о компаниях, для которых переход на удалённый режим работы проходил в спешке: многие из них в первую очередь хотели добиться работоспособности инфраструктуры, а её безопасность была второстепенной задачей. Учиться пришлось на собственных ошибках: столкнувшись с рисками, представители бизнеса осознали важность надёжных защитных решений, а также необходимость повышать киберграмотность» — отмечает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» не видит предпосылок к тому, чтобы атаки на инфраструктуру, связанную с удалённым доступом (а также на различные сервисы для совместной работы), в ближайшее время прекратились. Поэтому если компания использует в работе RDP, необходимо принять меры по защите:

использовать сложные для подбора пароли и регулярно их менять;

сделать RDP доступным только через корпоративный VPN;

по возможности включить двухфакторную аутентификацию;

использовать надёжное решение с функцией защиты от сетевых угроз, например Kaspersky Endpoint Security Advanced.

«Лаборатория Касперского» также рекомендует организациям придерживаться следующих мер для обеспечения кибербезопасности:

убедиться, что сотрудники знают, к кому обратиться, если у них возникнут проблемы с IT или кибербезопасностью. Уделять особое внимание тем, кому приходится работать с личных устройств: им необходимы специальные рекомендации по безопасности и соответствующие политики;

проводить тренинги для сотрудников для повышения их цифровой грамотности. Это позволит научить их управлять учётными записями и паролями, безопасно пользоваться электронной почтой и конечными устройствами;

принимать ключевые меры для защиты корпоративных данных и устройств, в том числе установку пароля, шифрование рабочих устройств и обеспечение резервного копирования данных;

убедиться, что устройства, программное обеспечение, приложения и сервисы регулярно обновляются;

установить проверенное защитное ПО, например Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все конечные устройства, включая мобильные. Это также позволит гарантировать, что только одобренные онлайн-сервисы используются для рабочих целей.

*Полный отчёт «Лаборатории Касперского» «Удалёнка — история года» можно прочитать на странице: https://securelist.com/the-story-of-the-year-remote-work/99720/.