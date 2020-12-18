В Microsoft заявили, что ее системы не применялись хакерами для атак

Американская компания Microsoft, являющаяся крупным производителем программного обеспечения, считает, что ее системы не применялись хакерами для осуществления кибератак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что Microsoft входит в число клиентов американской компании SolarWinds. Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к системам последней. В Microsoft уточнили, что в ее "экосистеме был обнаружен вредоносный код SolarWinds, его изолировали и удалили".

Представители Microsoft подчеркнули, что "не нашли свидетельств" получения хакерами доступа к сервисам по обслуживанию ее продуктов или к данным ее клиентов. "Наши расследования, которые все еще продолжаются, не выявили совершенно никаких свидетельств того, что наши системы были использованы для атак на других", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением со ссылкой на источники, что Microsoft была затронута масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США. Агентство привело версию, согласно которой хакеры имели возможность распространять вредоносные программы с помощью продуктов Microsoft.