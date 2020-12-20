Apple приостановила партнерство с Wistron из-за протестов в Индии

Компания Apple приостановила выполнение новых заказов для тайваньской компании Wistron после протестов рабочих ее предприятия в Индии из-за понижения зарплаты, которые привели к насилию и погромам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Indian Express,

Apple предоставила своему поставщику Wistron испытательный срок после того, как проблемы в трудовых отношениях привели к беспорядкам на ее заводе в Индии. По сведениям издания, Wistron не будет получать заказы до тех пор, пока проблемы не будут устранены.

Протесты около 2 тыс. рабочих предприятия по сборке смартфонов iPhone в городе Нарасапур (штат Карнатака) из-за снижения заработной платы на прошлой неделе повлекли за собой ущерб на сумму $7 млн. Беспорядки начались после того, как гарантированная при приеме на работу зарплата в 21 тыс. рупий ($286) сначала была понижена администрацией до 16 тыс. рупий ($217), а затем - до 12 тыс. рупий ($163).

Полиция арестовала 128 участников протеста, еще 300 были задержаны для допроса.

Wistron признала нарушения в выплате зарплаты рабочим и объявила об увольнении виновного в них вице-президента, курировавшего индийский бизнес корпорации.

Тайваньская Wistron собирает в Индии несколько моделей iPhone. Сборка телефонов на предприятии в стране позволяет избежать пошлины почти в 20%, которую индийское правительство взимает с импортируемой электроники.