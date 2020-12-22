В Азербайджане будет создан национальный Data-центр «Правительственное облако»
БАКУ /Trend/ - На базе Data-центра, функционирующего при ООО "AzInTelecom" министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет создан Национальный Data-центр «Правительственное облако» (G-cloud), сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.
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