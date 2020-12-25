В одном из самых популярных браузеров обнаружены более 20 вредоносных расширений

БАКУ/Trend/ - Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили более 20 браузерных расширений, пытавшихся "заставить" браузер Google Chrome работать в своих интересах, сообщает Trend со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

По данным источника, в числе вредоносных плагинов были и достаточно популярные угрозы, такие как Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom.

Сообщается, что суммарно, у более чем восьми миллионов пользователей были установлены в браузерах такие расширения. Эти угрозы в фоновом режиме обращались к удаленному серверу и пытались загрузить вредоносный код, именно этот процесс защитные решения "Лаборатории Касперского" определили как опасный.

Цель злоумышленников заключалась в привлечении трафика на видеоролики. Иными словами, эти расширения скрытно от пользователей проигрывали в их браузере интересующие злоумышленников видео, тем самым накручивая просмотры этих видео в онлайн-кинотеатрах.

Кроме того, вредоносные плагины перехватывали доступ к одной из социальных сетей — вероятно, для того, чтобы в дальнейшем накручивать лайки.

"Если ваше защитное решение начало "ругаться" на Google Chrome (или другой браузер, основанный на Chromium), то первым делом нужно отключить вредоносные плагины, защита реагирует именно на них. Если вы не уверены, какой из плагинов опасен, попробуйте отключать их по одному, пока не найдете нужный", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev