График работы ООО "Азерпочт" в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - ООО "Азерпочт", действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, опубликовало график работы в праздничные дни, сообщает в среду Trend.

По данным ведомства, сервисный центр номер 1 "Шебеке", расположенный по адресу: город Баку, улица Узеира Гаджибекова 36, будет обслуживать граждан с 09:00 до 18:00, а другие сервисные центры "Шебеке", расположенные в Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше будут работать с 09:00 до 17:00.

В то же время отделения №№ 1, 7,10, 33, 66 почтового филиала номер 1; отделения №№ 9, 102, 111, 117 почтового филиала номер 2; отделения №№ 34, 40, 104, 118, 119, 123, 132, 133, 142, 149, 2 (MXŞ) почтового филиала номер три; отделения №№ 39, 42, 45, 77, 89, 90, 156 почтового филиала номер четыре; отделения №№ 63 (MXŞ) 3, 21, 80, 81, 83 почтового филиала номер пять; отделения №№ 72 (MXŞ), 8, 29, 52, 53, 54, 114, 115, 130, 170 шестого почтового отделения, а также отделения Центрального обслуживания в регионах будут работать с 09:00 до 17:00.

Как и в обычные дни, почтовые отделения будут предоставлять следующие услуги населению: доставка по адресу телеграмм, писем, бандеролей, посылок, в частности праздничных поздравлений, посылок для солдат, а также денежных переводов и уплат за коммунальные услуги.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)