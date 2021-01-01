В Microsoft сообщили, что хакеры получили доступ к данным о ее программном коде

Корпорация Microsoft считает, что хакеры, атаковавшие ранее правительственные ведомства и бизнес США, получили доступ к внутренней информации о ее программном коде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в блоге этой компании, являющейся крупным производителем программного обеспечения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Microsoft входит в число клиентов американской фирмы SolarWinds, системы которой ранее в этом году взломали хакеры. 17 декабря представители Microsoft признали, что в ее "экосистеме был обнаружен вредоносный код SolarWinds, его изолировали и удалили".

Теперь в Microsoft уточнили, что в ходе продолжающегося расследования "выявили необычную активность, связанную с небольшим числом внутренних аккаунтов". Специалисты компании сообщили, что "один аккаунт использовался, чтобы смотреть программный код в ряде репозиториев". "Данный аккаунт не имел разрешения на изменение какого-либо кода или технических систем, в ходе расследования мы выяснили, что изменений не было", - пояснили в компании.

Как заверили в Microsoft , нет оснований считать, что хакеры получили доступ к сервисам по обслуживанию ее продуктов или к данным клиентов. Специалисты компании отмечают, что ее системы не применялись хакерами для осуществления кибератак.