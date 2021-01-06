Трамп запретил совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает Alipay

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о запрете совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает приложение платежной системы Alipay финансово-технологической компании Ant Group и семи других похожих китайских программ. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указ носит название "Устранение угрозы, создаваемой приложениями и другим программным обеспечением, разработанным или контролируемым китайскими компаниями". Трамп запретил "любые транзакции любого лица или в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию Соединенных Штатов, с лицами, которые разрабатывают или контролируют следующие китайские приложения: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office". "США должны принимать решительные меры против тех, кто разрабатывает или контролирует китайские приложения, чтобы обеспечить нашу национальную безопасность", - утверждал президент в указе. По версии главы государства, Пекин использует данные приложения для "кражи или получения иным образом данных американцев".

Постановление вступает в силу через 45 дней. Избранный президент Джозеф Байден, инаугурация которого запланирована на 20 января, может отменить его.

В середине декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США перестать оказывать давление на китайские компании и нарушать их законные интересы, а также прекратить политизировать вопросы торговли и нарушать правила справедливой конкуренции.