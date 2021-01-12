Бельгийская SatADSL посредством спутников Азербайджана обеспечит связью регионы Восточной Европы и России

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Азеркосмос" и бельгийской компанией SatADSL, предоставляющей услуги интернета и вещания, сообщили Trend во вторник в "Азеркосмос".

По данным пресс-службы ОАО, компания SatADSL со своей облачной платформы будет предоставлять услуги спутникового интернета через центрально-азиатские широковещательные сигналы спутника Azerspace-1.

Кроме того, компания SatADSL имеет платформу для предоставления услуг спутникового интернета в 45 странах мира и предлагает надежные спутниковые решения по всему миру в области телекоммуникаций.

"Наше сотрудничество с SatADSL говорит о высоком и профессиональном уровне предоставления услуг своим клиентам и партнерам. Мы рады работать с компанией SatADSL и надеемся, что в рамках этого сотрудничества в ближайшие годы у нас появятся новые проекты, которые принесут взаимную пользу", – сказал главный коммерческий директор Azercosmos Марк Гатри.

В свою очередь, директор бельгийской SatADSL Тьерри Элтжес подчеркнул, что совместное стратегическое партнерство позволит предоставить услуги связи в регионе Восточной Европы и России.

"Благодаря этому партнерству мы будем предоставлять высококачественные и надежные спутниковые услуги в тех регионах, где связь является проблематичной", - добавил он.

Напомним, что ОАО "Азеркосмос", первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, который предоставляет высококачественные спутниковые услуги в сфере телекоммуникаций и геологоразведки. ООО является оператором телекоммуникационного спутника Azerspace-1, а также спутников дистанционного зондирования Azersky и Azerspace-2.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev