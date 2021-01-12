Обновлена система госструктур Азербайджана государственного веб-сегмента GOV.az

БАКУ/Trend/ - Обновлена система поиска госструктур Азербайджана по домену gov.az государственного веб-сегмента.

Об этом говорится в сообщении Команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

По данным ведомства, CERT запустил обновленную версию электронного информационного ресурса www.gov.az.

"В настоящее время зона GOV.az стала более интерактивной платформой, на которой дополнительно улучшены поиск по доменным именам и предоставление информации, разработан новый интерфейс, также внедрена возможность редактирования контактных данных и расположения по каталогу доменов владельцем доменного имени.

Отметим, что регистрация доменов третьего уровня GOV.az осуществляется Агентством специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Напомним, что в азербайджанском сегменте интернета зарегистрировано свыше 628 доменных имен правительственного уровня, которые используются свыше 246 организациями для создания уникальных имен сайтов для своих подразделений или сервисов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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