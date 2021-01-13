Чего ожидать от первой церемонии Samsung Galaxy Unpacked в 2021 году?

За прошедший год, в мире изменилось многое, также, как и наше отношение к личному пространству и к работе. Сегодня на много ценнее стали технологии, которые могут помочь нам полноценно работать вне офиса, при этом не ущемляя границы других аспектов нашей жизни. Новая реальность влечет за собой потребность в инновациях, которые трансформируют повседневность. Как и многие производители, Samsung, посвятил весь 2020 год созданию универсальных продуктов и продолжая данный путь в начале нового года, собирается познакомить нас с серией совершенно новых девайсов. Так на этой неделе состоится мероприятие Galaxy Unpacked, на котором Samsung представит сразу несколько продуктов. Анонс состоится 14 января, что подтверждено официальным пресс-релизом, роликом на YouTube канале компании и на самом сайте Samsung. В этом году Galaxy Unpacked пройдёт в виртуальном формате. Презентация будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте компании, а также на официальном YouTube канале Samsung.

Мероприятие пройдёт под слоганом «Welcome to Everyday Epic», а сама компания предлагает принять участие на церемонии, чтобы узнать больше о новых впечатлениях, которые сделают повседневную жизнь еще более эпичной. Также уже известно, что в рамках реализация глобальной маркетинговой стратегии Make Your Everyday Epic по продвижению новых устройств Galaxy, Samsung продолжит сотрудничество с BTS и в 2021 году, об этом компания объявила на своем официальном сайте. В статье отмечается, что целью партнерства с одними из самых ярких представителей K-POP культуры, является предоставление лучшего мобильного опыта пользователям устройств Galaxy.

Дополнительно, на официальной странице в социальных сетях компании проводится специальный конкурс, приуроченный к церемонии. Таким образом, Samsung Azerbaijan предлагает шанс выиграть призы для всех, кто, будет смотреть мероприятие в прямом эфире на их странице в Facebook. Со всеми условиями конкурса можно ознакомиться, на странице @samsungaze.