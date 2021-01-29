Детский Паралимпийский Комитет поделился инициативами, предпринятыми в прошлом году

Комитет, действующий при поддержке Azercell, представил проекты, которые порадовали детей.

Детский Паралимпийский Комитет (ДПК), функционирующий при поддержке Azercell с 2014 года, не прекращает свою деятельность даже во время пандемии. В 2020 году тренеры комитета организовали виртуальные тренинги, проводя для детей онлайн-занятия. Это помогало молодым спортсменам оставаться активными и препятствовать возникновению у них возможных психологических проблем и депрессии в период карантинного режима из-за коронавируса COVID-19.

Несмотря на ограничения, в 2020 году начали свою работу региональные отделения комитета. Так, в прошлом году филиалы ДПК были открыты в Лянкяране, Агджабади, Гяндже и Гусаре. В этих городах, где действуют секции по дзюдо, пауэрлифтингу, горным лыжам и сноуборду, была проведена предварительная отборочная работа. Уже начались тренировки с детьми, входящими в комитет по этим регионам.

В связи с переносом всех массовых мероприятий в нашей стране из-за распространения вируса COVID-19 традиционные финальные соревнования среди детей-паралимпийцев в прошлом году не состоялись. Однако, средства, выделенные на организацию Детских Паралимпийских Игр, были направлены на приобретение нового спортивного инвентаря, а именно, качественных мячей для состязаний по бочча.

Одним из нововведений в деятельности Детского Паралимпийского Комитета в 2020 году стало расширение зимних видов спорта для детей за счет горных лыж и сноуборда. Отметим, что до настоящего времени Детский Паралимпийский Комитет проводил тренировки по 8 видам спорта. К ним относятся дзюдо, плавание, паратхэквондо, пауэрлифтинг, бочча, гандбол, настольный теннис и танцы в инвалидной коляске.

Следующим новшеством в работе комитета стало создание «Родительского клуба», который призван с помощью родителей привлечь больше спортсменов к участию в Детских Паралимпийских Играх.

В 2020 году еще около 40 детей с ограниченными возможностями здоровья пополнили ряды ДПК. В целом, более 160 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья более 7 лет активно участвуют в массовых спортивных мероприятиях, локальных и международных соревнованиях по 10 видам спорта.

Отметим, что Детский Паралимпийский Комитет впервые в международной практике был создан в 2013 году при Национальном Паралимпийском Комитете Азербайджанской Республики. Комитет способствует интеграции в общество детей-инвалидов посредством абилитации и реабилитации. Поддерживая эту важную миссию, ООО «Azercell Telecom» вносит свой вклад в обеспечение физического здоровья и развития детей в нашей стране.