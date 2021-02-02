Азербайджан: от энергетического и транспортного центра к цифровому хабу

Человечество уже вступило в новую эпоху - эпоху Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). Индустрия 4.0 - это совершенно новый этап развития, открывающий новые горизонты. Суть Индустрии 4.0 состоит в том, что материальный мир каждого из нас уже связан с виртуальным миром, и мы являемся свидетелями создания киберфизических систем, робототехники, умных городов и предприятий, мобильной связи 5-го поколения, Интернета вещей, и т.п.

Азербайджан, неотъемлемая часть мирового сообщества и лидер Южного Кавказа с точки зрения экономического развития, также вступает в четвертую промышленную революцию. С годами Азербайджан стал страной, имеющей большое значение не только для региона, но и для всего евразийского региона. Наша страна, расположенная на перекрестке Европы и Азии, на историческом Шелковом пути, является мостом между большими азиатскими странами, такими как Китай и Индия, и Европейским союзом, а также важной страной, соединяющей Россию с Ближним Востоком и Южной Азией.

Сегодня, в эпоху Индустрии 4.0, Азербайджан активно реализует крупные региональные и транснациональные проекты, пользуясь своим выгодным положением. Конечно, это, прежде всего, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и проект Южный газовый коридор, которые играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, обеспечивающие активное участие нашей страны в мировой торговле. Другим примером является маршрут "Lapis Lazuli", пролегающий из Афганистана до Турции и далее в Европу.

Реализация новых инфраструктурных проектов в различных регионах страны за последние годы, прокладка новых автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также ведущая роль нашей страны в реализации новых региональных проектов, как составная часть целенаправленной политики Азербайджана, с одной стороны, вносит вклад в развитие внутренней транспортной инфраструктуры, а с другой, – превращает Азербайджан в транспортный узел Евразии.

Победа в Отечественной войне и последовавшее за ней трехсторонне заявление, подписанное в Москве президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где предусматривается создание трехсторонней рабочей группы для восстановления транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Армений, выводит Азербайджан на новую ступень в качестве хаба в регионе. Получение транспортного коридора через Армению значительно сокращает расстояние, необходимое для преодоления и создает альтернативную ветку для транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Все вышеперечисленное также дает возможность Азербайджану переходить постепенно на цифровое развитие страны и превращение в ближайшем будущем в цифровой хаб региона. Сегодня благодаря удачному географическому расположению и статусам энергетического и транспортного центров, а также своему потенциалу Азербайджан может стать и Региональным цифровым центром для близлежащих регионов.

На фоне интенсивной цифровизации в современном мире диджитализация экономики и создание цифровой экономики в нашей стране - это не только хорошая перспектива, но и необходимость, которая более очевидна во время глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, в эпоху строгого карантина спрос на цифровые услуги стремительно рос, услуги подключения стали более актуальными, чем когда-либо, практически все сферы общественной жизни перешли в онлайн, и эта трансформация продолжается и сегодня. Однако сейчас необходимо не только расширять объем этих услуг, но и добиваться высокого качества и применять в этом направлении модель государственно-частного партнерства (ГЧП).

Сегодня происходящие в мире изменения на фоне борьбы с пандемией ставят и перед Азербайджаном обязательства отвечать современным вызовам и открывать новые горизонты в экономическом развитии. Как и в развитых странах, для Азербайджана также являются приоритетом вопросы цифровизации экономики, построения цифровой экономики и применения инноваций. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы господином Президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения создают для этого все возможности.

Одним из важнейших шагов в направлении цифровизации и построения в стране устойчивой цифровой инфраструктуры является программа «Azerbaijan Digital Hub», реализуемая компанией AzerTelecom, подключающей страну к глобальной сети Интернет. Основной целью программы является модернизация внутренней телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии со стандартами стран с развитой экономикой, устранение зависимости Азербайджана от других стран для доступа в Интернет, а также построение Цифрового Щелкого Пути (Digital Silk Way) на Историческом Щелкого пути. В долгосрочной перспективе сопутствующие проекты позволят Азербайджану стать основным продавцом доступа в Интернет в регионе, превратив страну из импортера в экспортера цифровых услуг.

В рамках первой фазы программы компания осуществляет проекты по построению устойчивой магистральной инфраструктуры в стране и за ее пределами. В настоящее время начаты проекты с целью прокладки по дну Каспия фибер-оптических кабельных линий по маршрутам Азербайджан – Казахстан и Азербайджан – Туркменистан. С целью прокладки кабельных линий по вышеуказанным маршрутам, 19 марта 2019 года было подписано межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном, а 28 ноября между Азербайджаном и Туркменистаном.

В соответствии с этими соглашениями, проект по прокладки кабеля Азербайджан-Казахстан протяженностью в 400 км с Азербайджанской стороны осуществляет компания AzerTelecom, а со стороны Казахстана – Transtelecom. В ноябре 2019 года в городе Актау состоялась церемония закладки фундамента проекта маршрута Азербайджан-Казахстан, в которой участвовали премьер-министры и другие официальные лица обеих стран, а также руководители компаний-исполнителей проекта. Проект прокладки кабельной линии по маршруту Азербайджан-Туркменистан протяженностью в 300 км будут осуществлять компании AzerTelecom и Turkmentelecom. Кабельная линия в направлении Казахстана будет иметь пропускную способность не менее 4-6 терабит/с, а в направлении Туркменистана – 2-3 терабит/с.

Реализация программы «Azerbaijan Digital Hub» позволит Азербайджану стать региональным центром цифровых услуг не только для Южного Кавказа, но и в более широком смысле для Ближнего Востока, Центральной Азии и Южной Азии. В качестве новой точки обмена интернет-трафиком, наряду с более развитыми центрами, такими как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай, Баку сможет улучшить доступ к различным цифровым услугам для 1,8 миллиарда человек.

В целом, осуществление программы “Azerbaijan Digital Hub” приведет к устойчивому развитию телекоммуникационного сектора в условиях Промышленности 4.0, применению инноваций в различных сферах, продвижению позиции нашей страны в международных рейтингах, развитию экономики и внесет вклад в реализацию процессов цифровой трансформации.

Кроме того, помимо статуса Азербайджана как энергетического и транспортного узла, программа «Azerbaijan Digital Hub» позволит нашей стране позиционироваться в мире через новую призму – призму цифрового центра, и стать одним из цифровых лидеров Евразии.

Алимардан Султанов