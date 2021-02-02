Компания Bakcell перечислила 1,4 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха. Общая сумма средств, перечисленных в данный фонд компаниями, входящими в NEQSOL Holding, составила 2 миллиона манатов.

Фонд возрождения Карабаха был создан в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, основной задачей фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием партнерства между государством и частным сектором в этой сфере, а также осуществление необходимой агитационной деятельности внутри страны и за рубежом.

Отметим что ранее, компания Bakcell перечислила средства в фонд YAŞAT, предназначенный для помощи раненным при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов, в Фонд помощи Вооруженным силам, а также в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в рамках мероприятий по борьбе с COVİD-19. Компания Bakcell готова и дальше поддерживать граждан Азербайджана, в особенности наиболее чувствительные слои населения, посредством осуществления различных социальных и других инициатив в рамках своей программы Корпоративной Социальной Ответственности.